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В Ужгороде пикетируют облсовет

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Несколько сотен человек с транспарантами и плакатами пикетируют сессию Закарпатского областного совета.
В Ужгороде пикетируют облсовет
© Укринформ
Фото 1/9
  • Закарпатский облсовет пикетируют снаружи и изнутри
  • Закарпатский облсовет пикетируют снаружи и изнутри
  • Закарпатский облсовет пикетируют снаружи и изнутри
  • Закарпатский облсовет пикетируют снаружи и изнутри
  • Закарпатский облсовет пикетируют снаружи и изнутри
  • Закарпатский облсовет пикетируют снаружи и изнутри
  • Закарпатский облсовет пикетируют снаружи и изнутри
  • Закарпатский облсовет пикетируют снаружи и изнутри
  • Закарпатский облсовет пикетируют снаружи и изнутри
В Ужгороде пикетируют облсовет
Закарпатский облсовет пикетируют снаружи и изнутри
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Жители будущей Холмкивськои ОТГ и работники Закарпатской областной станции переливания крови пикетируют сессию Закарпатского областного совета.

Об этом сообщает Укринформ.

На акцию собралось несколько сотен человек с транспарантами и плакатами.

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"Жители будущей Холмкивськои ОТГ хотят, чтобы в их волеизъявления прислушались областные депутаты перед тем, как голосовать за Перспективный план объединения общин Закарпатской области. Холмкивська ОТГ пока прошла все этапы объединения, мы имеем, наконец, вывод от Закарпатской ОГА о способности. Следовательно, требуем от депутатов признать нас и включить в Перспективный план ", - сказал представитель холмкивчан, районный депутат Роланд Ушат.

Он отметил, что никто из селян не согласится, чтобы они присоединили к Ужгороду. Также подтвердил готовность объединенной общины расшириться за счет других сел, которые захотят присоединиться к ОТГ.

Кроме того, на пикет перед зданием Закарпатского областного совета собрались работники областной станции переливания крови.

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"Мы устроили пикет по поводу проекта решения, которое увидели в повестке дня. Речь идет о передаче трех зданий в центре города - нашей станции переливания крови, областного госпиталя ветеранов войны и областной стоматологической клиники - на окраину города ", - сказала председатель профсоюза работников Закарпатской областной станции переливания крови Оксана Турянчик.

Медики называют такое переселение рейдерским захватом их здания в центре городе и говорят, что будут отстаивать станцию переливания крови до конца.

Позже, участники митинга за Холмкивську ОТГ зашли в здание Закарпатского областного совета.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье проходят обыски. В область отправили Нацгвардию и 80 следователей. В Хусте, Мукачево и Ужгороде проходят обыски у высокопоставленных чиновников.
 

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Теги: митинг, протест, Ужгород, ОГА, областная администрация, Закарпатская область
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