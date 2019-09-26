В армии будут бороться с "совком" - министр

Практики стран НАТО будут внедрять сначала в отдельных бригидах, а после эту модель распространят на всю армию.

Чтобы преодолеть советские методы работы в армии, в Вооруженных силах Украины будут создаваться модельные части с практиками стран НАТО. Их опыт будут перенимать остальные подразделения. Об министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в интервью Цензор.Нет, которое было опубликовано в четверг, 26 сентября.

Министр отметил, что "это быстро не изменишь, но делать это надо".

Мы еще раньше создали центры подготовки сержантов, прописали концепцию подготовки сержантского состава, привели практику начисления зарплат в соответствие с практикой стран НАТО, но еще есть над чем работать, - сказал Загороднюк.

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По его словам, также необходимо изменить уставы, чтобы у сержантов была возможность себя проявить. Кроме того, будут проводить работу непосредственно с личным составом, с офицерами, объяснять им новые полномочия и функции сержанта.

И выстроить взаимодействие так, чтоб они общались с солдатами, а офицеры общались с сержантами, - рассказал Загороднюк.

С этой целью, по его словам, планируется создание модельных частей.

Украинские военные прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО.

Это образцовые бригады, которые мы выберем для тестирования подхода. Сейчас идет процесс осмысления. Мы уже говорили об этом с генералом Хомчаком. Он, кстати, очень поддерживает концепцию этих модельных частей. Мы сейчас будем их отбирать, там внедрять изменения и в ручном режиме отрабатывать, - пояснил глава Минобороны.

По его словам, после успешного пилотного проекта, эта модель будет распространяться на остальную армию.

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Напомним, Минобороны представит новый план по защите Украины. Ведомство обещает представить в 2020 году план по защите Украины. Первые наработки данного плана, по словам Загороднюка, будут уже в этом году.

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