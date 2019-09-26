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В армии будут бороться с "совком" - министр

Комментариев: 11
Практики стран НАТО будут внедрять сначала в отдельных бригидах, а после эту модель распространят на всю армию.
Министр обороны Андрей Загороднюк
Министр обороны Андрей Загороднюк
mil.gov.ua

Чтобы преодолеть советские методы работы в армии, в Вооруженных силах Украины будут создаваться модельные части с практиками стран НАТО. Их опыт будут перенимать остальные подразделения. Об министр обороны Андрей Загороднюк рассказал в интервью Цензор.Нет, которое было опубликовано в четверг, 26 сентября.

Министр отметил, что "это быстро не изменишь, но делать это надо".

Мы еще раньше создали центры подготовки сержантов, прописали концепцию подготовки сержантского состава, привели практику начисления зарплат в соответствие с практикой стран НАТО, но еще есть над чем работать, - сказал Загороднюк.

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По его словам, также необходимо изменить уставы, чтобы у сержантов была возможность себя проявить. Кроме того, будут проводить работу непосредственно с личным составом, с офицерами, объяснять им новые полномочия и функции сержанта.

И выстроить взаимодействие так, чтоб они общались с солдатами, а офицеры общались с сержантами, - рассказал Загороднюк.

С этой целью, по его словам, планируется создание модельных частей.

Украинские военные прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО.

Это образцовые бригады, которые мы выберем для тестирования подхода. Сейчас идет процесс осмысления. Мы уже говорили об этом с генералом Хомчаком. Он, кстати, очень поддерживает концепцию этих модельных частей. Мы сейчас будем их отбирать, там внедрять изменения и в ручном режиме отрабатывать, - пояснил глава Минобороны.

По его словам, после успешного пилотного проекта, эта модель будет распространяться на остальную армию.

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Напомним, Минобороны представит новый план по защите Украины. Ведомство обещает представить в 2020 году план по защите Украины. Первые наработки данного плана, по словам Загороднюка, будут уже в этом году.

 

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Теги: армия и вооружение, НАТО-Украина, Минобороны, реформа, армия, реформы, Андрей Загороднюк
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Комментариев (11)
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trgvm1    26.09.2019, 17:14
Оценка:  0
trgvm1
кацапа пока вы спали нато разрушило варшавский договор и все страны вошли в нато вот их главная победа - путинские тупаки
T-REX2    26.09.2019, 17:12
Оценка:  -1
T-REX2
В нато гомики служат......
Адекваты    26.09.2019, 16:58
Оценка:  0
Адекваты
В каких войнах победило НАТО?Чтобы их брать за образец.
Coюзник    26.09.2019, 17:01
Оценка:  0
Coюзник
НАТО оборонительный альянс ...
Coюзник    26.09.2019, 17:03
Оценка:  0
Coюзник
Стратегия Украины оборона и защита своей территории ... в отличии от агрессивной России
Ponadyser    26.09.2019, 17:03
Оценка:  -1
Ponadyser
Канешна аборонительный. Югославия, Ирак, Ливия.... Везде они абораняюся...)))
Ponadyser    26.09.2019, 17:06
Оценка:  -1
Ponadyser
Coюзник, кто бомбит Донбасс и убивает стариков, детей и женщин? Точно армия РФ?
Coюзник    26.09.2019, 17:07
Оценка:  +1
Coюзник
Шо ты заладил "бомбит Донбас" ... вспомни сколько россияне положили простых людей в Чечне.
Coюзник    26.09.2019, 17:08
Оценка:  +1
Coюзник
Убирите свою армию с украинской территории и война прекратится
СтальнаяКрыса    26.09.2019, 17:14
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Ponadyser
НАТО не принимало бы участие военных действий в Югославии если бы там не происходил геноцид мирного населения других национальностей сербами.
VSHIVANKA    26.09.2019, 16:50
Оценка:  +1
VSHIVANKA
НАЧТИТЕ БОРОТЬСЯ С СОВЕТСКИМ ОРУЖИЕМ....)))
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