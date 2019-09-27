Вице-премьер рассказал, что его позвали в Кабмин через Facebook

Премьер Гончарук написал Федорову сообщение в Facebook.

Вице-премьер Украины по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что премьер-министр Алексей Гончарук позвал его свою команду через сообщение в соцсети.

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Об этом Федоров сообщил в ходе интервью Украинской правде.

Когда назначали Гончарука, даже еще до официального назначения, он мне написал в Facebook: "Привет, меня скоро назначат, я хочу, чтобы мы в одной команде меняли наше государство и работали над электронным правительством", - сообщил Федоров.

Он также рассказал, что с самого начала сотрудничал с президентом и премьером. Также Федоров отметил, что практически сразу смог сработаться с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Напомним, топ-50 услуг государства будут переведены в онлайн. В Кабмине намерены в течение двух - трех лет перевести 50 наиболее востребованных услуг государства в онлайн-режим.

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