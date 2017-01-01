Данилюк спросил у френдов, есть ли идеи о его трудоустройстве
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк спросил у пользователей Facebook, есть ли у них идеи о его трудоустройстве.
Так секретарь СНБО прокомментировал слухи о том, что он принял решение уйти в отставку, чтобы стать послом в Великобритании или США. "Есть еще идеи по трудоустройству?" - написал он с пометкой "веселится".
"Вы же понимаете, что когда подаете новость гиперссылкой, то люди делают репосты этой новости без вашего иронического комментария, и тем самым распространяют фейк еще сильнее? :)" - спросил он также в комментариях.
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СМИ ранее написали, что Данилюк якобы решил покинуть должность. Пользователи тем временем шутят, что Данилюк мог был стать "послом в Лондонском ЦК", "Правосеком ООН" или поработать в Приватбанке.
Напомним, вчера глава СНБО встретился с советником по вопросам оборонной реформы из Британии.
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