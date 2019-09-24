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РФ видит особый статус Донбасса как федерализацию - Данилюк

Комментариев: 12
Российские СМИ трактуют особый статус как автономию так называемых "ДНР" и "ЛНР" или федерализации.
Данилюк заверил, что план по федерализации Украины не пройдет
Данилюк заверил, что план по федерализации Украины не пройдет
Facebook Александра Данилюка

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Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что один из самых спорных моментов переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе - различные интерпретации особого статуса. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais, передают Факты.

"Российские СМИ трактуют особый статус как автономию так называемых "ДНР" и "ЛНР" или федерализации, статус которых должен быть закреплен в Конституции Украины", - пояснил он.

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"В украинских медиа этот процесс описывают как децентрализацию, которая не предусматривает внесения изменений в Конституцию", - отметил Данилюк.

В то же время он подчеркнул, что Украина является суверенным государством, и поэтому никому извне не позволит влиять на свои решения. По его мнению, Россия пытается разыграть карту с федерализацией, "но этот вариант не пройдет".

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский хочет выйти с "нормандской встречи" со сроками прекращения войны.

 

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Теги: федерализация, децентрализация, РФ, Донбасс, Украина, СНБО, Данилюк
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Комментариев (13)
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WTF2_сосет_хyй    24.09.2019, 14:42
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
а че нищеброды какластанские так борзо вдруг вонять начали? гавнецо во рту жмет? у вас там марш дырявых 100пудово где-то идет, догоняйте своих!))))
ВосставшийИзБана    24.09.2019, 14:55
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
ПНХ!!!
WTF2_сосет_хyй    24.09.2019, 14:57
Оценка:  +2
WTF2_сосет_хyй
ХВС!!!
ВосставшийИзБана    24.09.2019, 15:05
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Что, обиделся, опущенный?!
WTF2_сосет_хyй    24.09.2019, 15:11
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
пейсатый болтающийся в проруби кусок гавна, ты че вдруг спустился с небес и высокоумные свои высеры заменил обычными выражениями? зацепило?
я тоже нашел формулу на твои стандартные пнх. привыкай, постоянно влетать будет)))))
ВосставшийИзБана    24.09.2019, 14:38
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Донбасс - это название Донецкого каменноугольного бассейна. Это понятие геологическое. Федерализация или автономизация - понятия политические. Само словосочетание "особый статус" ни о чем не говорит. Собственно у отдельных территорий уже есть особый статус. Его можно охарактеризовать по разному.
ВосставшийИзБана    24.09.2019, 14:40
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Это и временно оккупированные территории, и зона боевых действий, и временно неподконтрольная территория. Так что особый статус уже есть и говорить о нем нет смысла. Нужно конкретизировать понятия. Так что будем внимательны к словами. Нам хотят устроить подмену.
ВосставшийИзБана    24.09.2019, 14:42
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Вместо временно неподконтрольных территорий говорят и пишут Донбасс. А где это - Донбасс? Четких границ это понятие не имеет и обычно подразумевает 2 области Украины целиком. Но Москва хочет втиснут в это понятие весь юговосток Украины. Поэтому нам нужно проявлять особое внимание к словам.
ВосставшийИзБана    24.09.2019, 14:42
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Дьявол кроется в деталях.
farfalle    24.09.2019, 15:12
Оценка:  0
farfalle
Тебе донбассцы уже 5 лет объясняют, где их границы. Сколько тебе еще котлов надо, чтобы понять, чучело?
Хитрый-Лис    24.09.2019, 14:04
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Дырлянцам и Луганнндонцам педерилизация?
WTF2wtf    24.09.2019, 13:45
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ну так имеенно это и парят тут парочка упоротых путинских ботов-бюджетников,
с кучи разных рабочих аккаунтов ...
Коляка    24.09.2019, 15:06
Оценка:  0
Коляка
на сколько я знаю с кучи разных аккаунтов сидишь тут ты... всему виной упоротые галицаи, если бы не они то Украина была бы целая, без конфликтов и без врагов
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