РФ видит особый статус Донбасса как федерализацию - Данилюк

Российские СМИ трактуют особый статус как автономию так называемых "ДНР" и "ЛНР" или федерализации.

Данилюк заверил, что план по федерализации Украины не пройдет Facebook Александра Данилюка

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Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что один из самых спорных моментов переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе - различные интерпретации особого статуса. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais, передают Факты.

"Российские СМИ трактуют особый статус как автономию так называемых "ДНР" и "ЛНР" или федерализации, статус которых должен быть закреплен в Конституции Украины", - пояснил он.

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"В украинских медиа этот процесс описывают как децентрализацию, которая не предусматривает внесения изменений в Конституцию", - отметил Данилюк.

В то же время он подчеркнул, что Украина является суверенным государством, и поэтому никому извне не позволит влиять на свои решения. По его мнению, Россия пытается разыграть карту с федерализацией, "но этот вариант не пройдет".

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский хочет выйти с "нормандской встречи" со сроками прекращения войны.

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