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Пашинский переехал в ОАЭ, - юрист

Комментариев: 6
Фигурант дела о расстреле Майдана празднует новоселье.
Пашинский уехал в ОАЭ жить
Пашинский уехал в ОАЭ жить
wikipedia.org

Экс-нардеп, а также бывший глава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады VIII созыва Сергей Пашинский переехал на проживание в Объединенные Арабские Эмираты.  

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Об этом сообщил в Facebook юрист Михаил Шнайдер.

Нужно поздравить Сергея Пашинского с новосельем, ведь он осуществил свою мечту и перебрался на постоянное место жительства в Арабские Эмираты, - написал юрист.

Сообщается, что Сергей Пашинский является фигурантом в расследовании дела о расстреле Евромайдана, а также в деле о ранении Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года.

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Напомним, в Госдуме РФ назвали ТОП-6 “врагов России“. В ходе большого интервью пророссийскому пропагандисткому изданию одиозный депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Марков, являющийся также приближенным к Кремлю российским политологом, ответил на вопросы об Украине.

 

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Теги: Шнайдер, Пашинский, ОАЭ, переезд
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Комментариев (6)
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ТТ69    27.09.2019, 15:58
Оценка:  0
ТТ69
эмир пилять.......
Антибес    27.09.2019, 15:30
Оценка:  +3
Антибес
Всё правильно!Наворовал,теперь с чистой совестью можно и отдохнуть вдали от нашей охреНэньки.Патриоты-они такие!))))))))))))
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 15:32
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Не путай патриотов с педриотами.
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 15:27
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А где обещанные громкие посадки? А? Зелебобики? Вам ваша лапша еще не отыграется?
bugrov3    27.09.2019, 15:10
Оценка:  +10
bugrov3
а гниду чорновил оно прихватило. плять, отродье.
Ira0956    27.09.2019, 15:14
Оценка:  +5
Ira0956
это танюшку? ))
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