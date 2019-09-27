Пашинский переехал в ОАЭ, - юрист

Фигурант дела о расстреле Майдана празднует новоселье.

Экс-нардеп, а также бывший глава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады VIII созыва Сергей Пашинский переехал на проживание в Объединенные Арабские Эмираты.

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Об этом сообщил в Facebook юрист Михаил Шнайдер.

Нужно поздравить Сергея Пашинского с новосельем, ведь он осуществил свою мечту и перебрался на постоянное место жительства в Арабские Эмираты, - написал юрист.

Сообщается, что Сергей Пашинский является фигурантом в расследовании дела о расстреле Евромайдана, а также в деле о ранении Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года.

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Напомним, в Госдуме РФ назвали ТОП-6 “врагов России“. В ходе большого интервью пророссийскому пропагандисткому изданию одиозный депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Марков, являющийся также приближенным к Кремлю российским политологом, ответил на вопросы об Украине.

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