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Зеленский уволил Демчину "в запас"

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Генерал-полковник Демчина оставил военную службу.
Зеленский уволил экс-заместителя главы СБУ
Зеленский уволил экс-заместителя главы СБУ
fakty.ictv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину с военной службы.

Об этом говорится в указе №719 от 28 сентября.

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“Освободить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды“, - сказано в нем.

18 мая Демчина был уволен с должности первого заместителя главы СБУ - начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Как сообщалось 12 сентября, Зеленский уволил главу внешней разведки и отправил его бороться с коррупцией в СБУ.

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Теги: генерал, Демчина, Зеленский, увольнение
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