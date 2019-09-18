Зеленский нашел замену Безсмертному на переговорах в Минске

Президент назначил нового члена украинской делегации на переговорах в Минске.

Президент Владимир Зеленский назначил нового члена украинской делегации Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске. На сайте главы государства появился соответствующий указ.

Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, - написано в президентском указе.

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О новом переговорщике известно не так много. Алексей Резников - украинский юрист, партнер "ЮФ" Астерс ". Он был заместителем председателя Киевской городской госадминистрации. В 2014-2015 гг. был секретарем Киевского горсовета.

Сейчас он является советником мэра Киева Виталия Кличко на общественных началах.

К слову, ранее на этой должности был Роман Безсмертный. Переговорщик проработал всего месяц. Затем Зеленский его уволил.

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Отметим, что сам Роман Безсмертный неоднократно критиковал президента Зеленского. По его словам, об увольнении он узнал из средств массовой информации. Кроме того, о назначении на должность переговорщика он также узнал из прессы.

Напомним, в Минске проходит встреча ТКГ по Донбассу. Стороны обсуждают освобождение удерживаемых лиц и отвод вооружений.

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