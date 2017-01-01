В Кабмине хотят значительно сократить количество детей в интернатах

Правительство считает необходимым довести численность таких детей до 0,7% от общего числа детей в Украине.

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К 2024 году количество детей, находящихся в учреждениях институционального воспитания и ухода Украины, должно сократиться до 0,7% от общего количества детского населения страны. Об этом говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

В настоящее время количество детей, находящихся в учреждениях институционального ухода и воспитания, в три раза больше, чем в странах ЕС, а выпускники интернатов в большинстве случаев нуждаются в постоянной поддержке государства, 90% из них не готовы к жизни в социуме, - говорится в документе.

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Кабмин заверяет, что у 92% детей, находящихся в интернатах, есть родители и около 30% могут вернуться в семьи.

Напомним, в одесском приюте ребенок упал с высоты и получил переломы.

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