В Кабмине хотят значительно сократить количество детей в интернатах
Читай также: Журналисты узнали о жутких условиях в одном из киевских интернатов
К 2024 году количество детей, находящихся в учреждениях институционального воспитания и ухода Украины, должно сократиться до 0,7% от общего количества детского населения страны. Об этом говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.
В настоящее время количество детей, находящихся в учреждениях институционального ухода и воспитания, в три раза больше, чем в странах ЕС, а выпускники интернатов в большинстве случаев нуждаются в постоянной поддержке государства, 90% из них не готовы к жизни в социуме, - говорится в документе.
Читай также: Руководитель интерната похитил деньги со счетов детей
Кабмин заверяет, что у 92% детей, находящихся в интернатах, есть родители и около 30% могут вернуться в семьи.
Напомним, в одесском приюте ребенок упал с высоты и получил переломы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.