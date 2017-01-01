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По Львову прокатился мощный ураган: Повалило деревья

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Штормовое предупреждение во Львове синоптики объявили и на 1 октября.
По Львову прокатился мощный ураган: Повалило деревья
© Варта 1
Фото 1/8
  • В городе остановился электротранспорт
  • В городе остановился электротранспорт
  • В городе остановился электротранспорт
  • В городе остановился электротранспорт
  • В городе остановился электротранспорт
  • В городе остановился электротранспорт
  • В городе остановился электротранспорт
  • В городе остановился электротранспорт
По Львову прокатился мощный ураган: Повалило деревья
В городе остановился электротранспорт
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Во Львове вечером 30 сентября пронесся сильный ураган, который сопровождался дождем. Непогода нанесла значительный ущерб.

Об этом сообщает ТСН во вторник, 1 октября.

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“Мощный дождь и ветер повалили с десяток деревьев. Некоторые попадали на припаркованные машины, другие – перегородили проезд транспорта по нескольким улицам. Еще несколько стволов упали на электропровода. В итоге в городе на время остановился электротранспорт“, – говорится в сообщении.

Кроме того, рухнувшая металлическая конструкция парковки одного из супермаркетов повредила сразу два автомобиля. Пострадавших, предварительно, нет.

Как сообщалось 20 августа, под Одессой был зафиксирован очередной торнадо.

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Теги: ураган, погода, Львов
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