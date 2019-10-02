Взрывы на Прикарпатье: Во двор местного жителя кинули гранаты

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

В городе Калуш Ивано-Франковской области в ночь на среду неизвестные бросили во двор местного жителя гранаты, которые взорвались.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

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Сообщается, что сегодня, 2 октября, около 3:40 в полицию Калушского района поступило сообщение от владельца дома, 50-летнего жителя города Калуша, о том, что на территории его хозяйства взорвался неизвестный предмет.

“По результатам осмотра хозяйства потерпевшего работники взрывотехнического отдела областной полиции установили, что во дворе взорвались вероятно две гранаты РГД 5. Их обломки отправили на экспертизу. В результате взрыва поврежден фасад дома“, - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Как сообщалось 3 августа, в Одессе пьяный кинул гранату из окна.

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