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Взрывы на Прикарпатье: Во двор местного жителя кинули гранаты

Комментариев: 1
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.
В результате взрыва поврежден фасад дома
В результате взрыва поврежден фасад дома
if.npu.gov.ua

В городе Калуш Ивано-Франковской области в ночь на среду неизвестные бросили во двор местного жителя гранаты, которые взорвались.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

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Сообщается, что сегодня, 2 октября, около 3:40 в полицию Калушского района поступило сообщение от владельца дома, 50-летнего жителя города Калуша, о том, что на территории его хозяйства взорвался неизвестный предмет.

“По результатам осмотра хозяйства потерпевшего работники взрывотехнического отдела областной полиции установили, что во дворе взорвались вероятно две гранаты РГД 5. Их обломки отправили на экспертизу. В результате взрыва поврежден фасад дома“, - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Как сообщалось 3 августа, в Одессе пьяный кинул гранату из окна.

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Теги: взрыв, граната, Ивано-Франковская область
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Комментариев (1)
nelci    02.10.2019, 13:01
Оценка:  0
nelci
Это надолго, боеприпасов завезено много, это не старье со схронов и поствоенный синдром никто не отменял и не лечил...
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