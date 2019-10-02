В "ДНР" приговорили к 16 годам "бойца ВСУ"

"Военный" якобы прибыл на Донбасс в составе противотанкового дивизиона и принял участие в боевых действиях.

В "ДНР" активно борются с "шпионами", "агентами" и "экстремистами" 112 Украина

В "ДНР" так называемый "верховный суд" приговорил к 16 годам лишения свободы мужчину, которого называют "военнослужащим ВСУ".

Об этом сообщает "генпрокуратура ДНР" в среду, 2 октября.

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Сепаратисты утверждают, что "военнослужащий ВСУ" Горобец В.И. в составе противотанкового дивизиона прибыл на Донбасс и принял участие в боевых действиях. Его обвинили в том, что он совершал действия, направленные на "свержение законной власти "ДНР".

Обвиняемого признали виновным по статьям о "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "насильственный захват власти" и приговорили к 16 годам лишения свободы.

Как сообщалось 1 октября, в "ДНР" приговорили жительницу Горловки к 11 годам колонии за якобы шпионаж в пользу СБУ.

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