В "ДНР" приговорили к 16 годам "бойца ВСУ"
В "ДНР" так называемый "верховный суд" приговорил к 16 годам лишения свободы мужчину, которого называют "военнослужащим ВСУ".
Об этом сообщает "генпрокуратура ДНР" в среду, 2 октября.
Читай также: Хотел воевать за "Правый сектор": В США арестовали солдата
Сепаратисты утверждают, что "военнослужащий ВСУ" Горобец В.И. в составе противотанкового дивизиона прибыл на Донбасс и принял участие в боевых действиях. Его обвинили в том, что он совершал действия, направленные на "свержение законной власти "ДНР".
Обвиняемого признали виновным по статьям о "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "насильственный захват власти" и приговорили к 16 годам лишения свободы.
Как сообщалось 1 октября, в "ДНР" приговорили жительницу Горловки к 11 годам колонии за якобы шпионаж в пользу СБУ.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram