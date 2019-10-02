Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В "ДНР" приговорили к 16 годам "бойца ВСУ"

Комментариев: 1
"Военный" якобы прибыл на Донбасс в составе противотанкового дивизиона и принял участие в боевых действиях.
В "ДНР" активно борются с "шпионами", "агентами" и "экстремистами"
В "ДНР" активно борются с "шпионами", "агентами" и "экстремистами"
112 Украина

В "ДНР" так называемый "верховный суд" приговорил к 16 годам лишения свободы мужчину, которого называют "военнослужащим ВСУ".

Об этом сообщает "генпрокуратура ДНР" в среду, 2 октября.

Читай также: Хотел воевать за "Правый сектор": В США арестовали солдата

Сепаратисты утверждают, что "военнослужащий ВСУ" Горобец В.И. в составе противотанкового дивизиона прибыл на Донбасс и принял участие в боевых действиях. Его обвинили в том, что он совершал действия, направленные на "свержение законной власти "ДНР".

Обвиняемого признали виновным по статьям о "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "насильственный захват власти" и приговорили к 16 годам лишения свободы.

Как сообщалось 1 октября, в "ДНР" приговорили жительницу Горловки к 11 годам колонии за якобы шпионаж в пользу СБУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: Украина, ДНР, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ThaiFever    02.10.2019, 14:23
Оценка:  -5
ThaiFever
надо было расстрелять за свинарником
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь