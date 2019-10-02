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ГПУ готовит подозрения Порошенко и ряду депутатов - СМИ

Комментариев: 2
При этом для привлечения к ответственности нардепов нужно будет получить согласие парламента.
Порошенко вскоре могут объявить подозрение
Порошенко вскоре могут объявить подозрение
president.gov.ua

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Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью, сообщило “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на источник в ГПУ.

“Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов“, - сказал источник.

Он не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения в отношении Порошенко касается злоупотребления властью.

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Для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

Напомним, ранее Петр Порошенко пообещал 3 млн грн за информацию о заказчиках Валерии Гонтаревой.

 

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Теги: Порошенко, ГПУ, депутаты, Рада, подозрения
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Комментариев (2)
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Huper!    02.10.2019, 15:57
Оценка:  -2
Huper!
Это все хорошо, а кто ответит за решение суда по вышинскому и цемаху? Или считают людей за дебилами, которые верят в такое совпадение, что перед обменом всех дружно отпустили. Зато если отдадут Бене деньги, так это решение суда будет а мы не при чем...
MNI1957    02.10.2019, 15:54
Оценка:  +1
MNI1957
а пэдро подозревает,что его подозревают?
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