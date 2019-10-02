ГПУ готовит подозрения Порошенко и ряду депутатов - СМИ
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Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью, сообщило “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на источник в ГПУ.
“Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов“, - сказал источник.
Он не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения в отношении Порошенко касается злоупотребления властью.
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Для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.
Напомним, ранее Петр Порошенко пообещал 3 млн грн за информацию о заказчиках Валерии Гонтаревой.
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