Рубан заявил о покушении на Савченко

Фигурант громкого дела рассказал интересную историю.

Экс-руководитель Центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимир Рубан заявил, что командование одного из украинских спецполков получало приказ о ликвидации бывшего народного депутата Надежды Савченко.

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Об этом фигурант громкого дела о подготовке теракта сообщил в эфире телеканала ZIK.

Я контактировал со многими офицерами. Мне перезвонили и сказали, что командир одного из спецполков получил команду на ликвидацию Надежды Савченко. Я посмеялся, принял к сведению, передал Надежде. Она сказала, что к ней поступают подобные сигналы, а затем, через три месяца, у нее появился водитель из тех, кто служит в этом спецполку, - рассказал Рубан.

Кроме того, Рубан заявил, что ему известны все подробности покушения на Надежду Савченко.

На меня вышли офицеры и сказали, что было приказано ликвидировать нас при переезде с Савченко через границу, когда мы ездили в колонию. Они так еще сказали дословно: “Команда - сделать Савченко дважды героем, ее посмертно и тебя заодно посмертно героем. И мы опоздали там на 15 минут, вы уже уехали”. А выходили мы через другой “коридор”. Не успели. Ну, я прекратил эти “безбашенные” поездки, - добавил Рубан.

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Напомним, Савченко сидела в Раде с грязными ногами на столе. Бывшая нардеп явно сидела в социальных сетях, закинув ноги на стол с пластиковым стаканом и пачкой сигарет.

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