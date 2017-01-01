"Укрзализныця" пустит еще один поезд "Интерсити" Киев-Херсон

Дополнительный дневной экспресс начнет курсировать до конца текущего года.

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До конца текущего года АО “Укрзализныця“ запустит еще один скоростной поезд по маршруту Киев-Херсон. Об этом заявил глава компании Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба УЗ.

Сегодня мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, поэтому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростных дневных поезда “Интерсити“ и ночной поезд, - сообщил Кравцов.

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В настоящее время между Киевом и Херсоном курсируют скоростной поезд “Интерсити“ № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

Напомним, Кравцов анонсировал “кадровый джихад“ в Укрзализныци.

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