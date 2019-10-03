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Сенцов назвал Зеленского "искренним человеком"

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При этом режиссер не знает, получится ли у президента осуществить свои планы.
Сенцов рассказал, что думает о Зеленском
Сенцов рассказал, что думает о Зеленском
УНИАН

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Режиссер Олег Сенцов признал, что ему трудно оценивать работу президента Владимира Зеленского, но назвал его "искренним человеком". Об этом он рассказал в интервью DW. 

“Мне пока трудно судить. И те, с кем я общаюсь в Европе и в Украине, пока не понимают, чего он хочет и какие у него цели“, - заявил режиссер.

"Я встречался с ним лишь дважды - в аэропорту мимоходом и на форуме (YES). Я смотрел на него, мне было интересно понять, искренен он внутри или притворяется. Мне это было очень важно“, - рассказал освобожденный из плена украинец.

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"И вывод, который я сделал предварительно для себя, это то, что он искренен, когда говорит, что он говорит, и хочет делать то, что говорит. Вопрос в том, сможет ли он это сделать", - подчеркнул Сенцов.

Напомним, ранее Олег Сенцов на встрече в Страсбурге подарил Эммануэлю Маркону свою тюремную кружку.

 

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Теги: Сенцов, Зеленский, президент, оценка
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Комментариев (1)
fargjon    03.10.2019, 11:56
Оценка:  0
fargjon
Что случилось с почтой бигмира?
Пишется зайдите через 10 минут. Уже 2 часа прошло!
До вас не дозвонится и написать некуда.
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