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Под Одессой начались военные учения с ракетными стрельбами

Комментариев: 5
Для туристов закрыли курортный поселок Лебедевку.
Ракетные военные учения начались в Одесской области
Ракетные военные учения начались в Одесской области
mil.gov.ua

В Татарбунарском районе Одесской области в связи с проведением боевых стрельб для граждан на два дня закроют часть популярных пляжей.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесской областной государственной администрации.

На испытательном полигоне “Алибей“ в Татарбунарском районе военные будут тестировать ракетные комплексы “Тополь-М“ и “Нептун“.

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В связи с учениями туристы и отдыхающие в курортном населенном пункте Лебедевка не смогут попасть на мысы Ледники и Калфа. Часть морской косы в Лебедевке будет закрыта для судоходства. Также часть прибрежной косы, которая отделяет Тузловские лиманы, перекрыта для безопасности, поскольку на этом участке предполагается падение беспилотников и обломков ракет.

Учения продлятся 3 и 4 октября.

Напомним, в июле также сообщалось, что часть пляжей под Одессой закроют из-за боевых стрельб.

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Теги: ВСУ, стрельбы, Одесская область
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Комментариев (5)
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PINKIPAU    03.10.2019, 16:05
Оценка:  +2
PINKIPAU
Ольха там вместо Тополя. Тополь в/на России.
WTF2wtf    03.10.2019, 15:38
Оценка:  0
WTF2wtf
Але, писаки деревянные,
"будут тестировать ракетные комплексы “Тополь-М“ и “Нептун“ ????????
Вы с дуба упали там????
С "Нептуном" понятно, но "Тополь-М" какого сюда приплели, безголовые писаки?????????
WTF2wtf    03.10.2019, 15:39
Оценка:  0
WTF2wtf
Почему не "Минитмен-3" тогда уже? )))
Идиоты ...
Хитрый-Лис    03.10.2019, 15:51
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
нам похер чем ябашить по ИХТАМНЕТ.......
WTF2wtf    03.10.2019, 15:54
Оценка:  0
WTF2wtf
просто какому-то дебилу похер что писать ... оно уже и российские межконтинентальные баллистические ракеты сюда вписало сдуру )))
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