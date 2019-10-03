Под Одессой начались военные учения с ракетными стрельбами
В Татарбунарском районе Одесской области в связи с проведением боевых стрельб для граждан на два дня закроют часть популярных пляжей.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесской областной государственной администрации.
На испытательном полигоне “Алибей“ в Татарбунарском районе военные будут тестировать ракетные комплексы “Тополь-М“ и “Нептун“.
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В связи с учениями туристы и отдыхающие в курортном населенном пункте Лебедевка не смогут попасть на мысы Ледники и Калфа. Часть морской косы в Лебедевке будет закрыта для судоходства. Также часть прибрежной косы, которая отделяет Тузловские лиманы, перекрыта для безопасности, поскольку на этом участке предполагается падение беспилотников и обломков ракет.
Учения продлятся 3 и 4 октября.
Напомним, в июле также сообщалось, что часть пляжей под Одессой закроют из-за боевых стрельб.
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"будут тестировать ракетные комплексы “Тополь-М“ и “Нептун“ ????????
Вы с дуба упали там????
С "Нептуном" понятно, но "Тополь-М" какого сюда приплели, безголовые писаки?????????
Идиоты ...