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Военные испытали украинский танк с помощью пива

Комментариев: 2
Виртуозное исполнение танковых маневров продемонстрировали на Львовском бронетанковом заводе.
Это старый известный метод немецких военных
Это старый известный метод немецких военных
скриншот из видео

Украинские военные испытали стабилизатор пушки танка на Львовском бронетанковом заводе. Для  этого они использовали немецкий тест.

Об этом написал в Facebook танкист и участник боевых действий Алексей Бобовников, который и поделился видео испытаний.

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На край пушки был установлен бокал с пивом, а для успешной проверки требовалось выполнить маневры, не пролив при этом напиток. Стоит отметить, что судя по опубликованному видео, тест не был провален.

“Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи - это пивом. Наверняка многие видели, как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже“, - написал Алексей Бобовников.

Как сообщалось 24 апреля, появилось видео испытания ВСУ новой противотанковой системы.

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Теги: танк, львовскаий бронетанковый завод, испытания
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Комментариев (2)
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dimasvetik    25.09.2019, 13:58
Оценка:  0
dimasvetik
Крутяк!!!
Хулиганка*    25.09.2019, 13:48
Оценка:  0
Хулиганка*
проблема не в танках, а в пьяных танкистах
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