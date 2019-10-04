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Под Львовом самолет Ан-12 совершил аварийную посадку: Есть жертвы

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На месте работает 41 спасатель и 7 единиц техники.
Под Львовом самолет Ан-12 совершил аварийную посадку: Есть жертвы
© dsns.gov.ua
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  • Крушение произошло недалеко от международного аэропорта “Львов“
Под Львовом самолет Ан-12 совершил аварийную посадку: Есть жертвы
Крушение произошло недалеко от международного аэропорта “Львов“
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Транспортный самолет Ан-12 исчез с радаров при заходе на посадку, а позже аварийно сел неподалеку от Львова.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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“4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км от международного аэропорта “Львов“ исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку“, - говорится в сообщении.

В 7:46 самолет Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета. На месте работает 41 спасатель и 7 единиц техники.

Во львовском аэропорту сообщили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Италия) на Стамбул (Турция). Он должен был сесть в аэропорту “Львов“ на дозаправку.  Сейчас полоса закрыта на взлет и посадку.

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, на борту самолета находились 7 человек экипажа и один пассажир, есть пострадавшие и погибшие. Депутат заявил, что по данным министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, 4 человека погибли.

Как сообщалось 3 октября, в США при падении самолета времен Второй мировой погибли семь человек.

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Теги: самолет, Львов, авария
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Комментариев (2)
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Люблю_Украину    04.10.2019, 09:35
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Умели в СССР делать самолеты, 60 лет отлетал болезный, но все рано или поздно заканчивается(
Via_dolorosa    04.10.2019, 10:27
Оценка:  -1
Via_dolorosa
до 1970-х, потом пошло явное отставание как по комфорту так и по качеству и к 90-м это уже была пропасть которую преодолеть стало уже не возможно, даже если б Совок не распался. В мире начала появляться новая микро-электроника, новые материалы и методы сборки, а тут продлж. клепать жигули и ТУ-150.
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