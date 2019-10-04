Под Львовом самолет Ан-12 совершил аварийную посадку: Есть жертвы

На месте работает 41 спасатель и 7 единиц техники.

Транспортный самолет Ан-12 исчез с радаров при заходе на посадку, а позже аварийно сел неподалеку от Львова.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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“4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км от международного аэропорта “Львов“ исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку“, - говорится в сообщении.

В 7:46 самолет Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета. На месте работает 41 спасатель и 7 единиц техники.

Во львовском аэропорту сообщили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Италия) на Стамбул (Турция). Он должен был сесть в аэропорту “Львов“ на дозаправку. Сейчас полоса закрыта на взлет и посадку.

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, на борту самолета находились 7 человек экипажа и один пассажир, есть пострадавшие и погибшие. Депутат заявил, что по данным министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, 4 человека погибли.

Как сообщалось 3 октября, в США при падении самолета времен Второй мировой погибли семь человек.

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