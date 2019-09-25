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В РФ самолет совершил аварийную посадку: почти 50 пострадавших

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Спасатели провели эвакуацию 334 пассажиров и 10 членов экипажа. Люди получили преимущественно легкие травмы.

В российском городе Барнаул (Алтайский край) совершил аварийную посадку самолет Boeing-767 Azur air, летевший из Камрани (Вьетнам). Пострадали 49 человек, сообщает Интерфакс в среду, 25 сентября.

Спасатели провели эвакуацию 334 пассажиров и 10 членов экипажа. Люди получили преимущественно легкие травмы.

В пресс-центре правительства российского региона отметили, что командир воздушного судна сообщил диспетчеру о возможном возгорании шасси.

По словам очевидцев, самолет коснулся земли и снова взлетел. Один из двигателей коснулся земли.

Как сообщалось, 15 августа аварийную посадку в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. Позже стало известно, что за медицинской помощью обратились 74 пассажира самолета.

А накануне стало известно, что на военных учениях в России две БМД выпали из самолета и разбились из-за отказа парашютной системы.Утверждалось, что экипажей внутри машин не было.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, Boeing, видео, пассажиры, авария, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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