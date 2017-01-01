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Порошенко отреагировал на видео Зеленского и призвал “снизить градус”

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Пятый президент отреагировал на вчерашнее обращение президента.
Порошенко отреагировал на видео Зеленского
Порошенко отреагировал на видео Зеленского
facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на вчерашнее видеообращение Владимира Зеленского касательно “формулы Штайнмайера”. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

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Порошенко заявил, что тезисы Зеленского ему импонируют и с ними трудно не согласится, между тем, экс-президент заявил о том, что услышал призыв Владимира Зеленского к единству и порекомендовал не "повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки", поскольку мир внутри Украины очень важен. 

Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, мы должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах, - написал Порошенко.

Напомним, президент отреагировал на акции протеста и в отдельном видео рассказал, что означает "формула Штайнмайера".

 

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Теги: Порошенко, Зеленский, видео, формула Штайнмайера
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