Порошенко отреагировал на видео Зеленского и призвал “снизить градус”

Пятый президент отреагировал на вчерашнее обращение президента.

Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на вчерашнее видеообращение Владимира Зеленского касательно “формулы Штайнмайера”. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

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Порошенко заявил, что тезисы Зеленского ему импонируют и с ними трудно не согласится, между тем, экс-президент заявил о том, что услышал призыв Владимира Зеленского к единству и порекомендовал не "повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки", поскольку мир внутри Украины очень важен.

Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, мы должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах, - написал Порошенко.

Напомним, президент отреагировал на акции протеста и в отдельном видео рассказал, что означает "формула Штайнмайера".

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