Экс-гендиректору "Укрвакцины" объявили новое подозрение

В ближайшее время следствие будет завершено и направлено обвинительное заключение в суд для рассмотрения по существу.

Экс-гендиректору ГП “Укрвакцина“ объявлено подозрение в завладении четвертью миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Читай также: Обыски в институте им. Шалимова: У врача изъяли почти миллион долларов

“В настоящее время бывшему гендиректору ГП “Укрвакцина“ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением. Кроме того, бывшему главному бухгалтеру госпредприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть пособничестве в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах“, - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что речь идет об уголовном производстве, которое расследуется следователями Государственной фискальной службы столицы, по фактам завладения имуществом в крупных размерах руководством ГП “Укрвакцина“ Минздрава Украины.

В частности следствием установлено, что в течение 2016-2017 годов бывшим генеральным директором ГП были незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно повышенного должностного оклада.

Читай также: Ужасное состояние Харьковской больницы шокировало сеть

Как отмечается, в ближайшее время следствие будет завершено и направлено обвинительное заключение в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, в апреле 2018 суд отстранил гендиректора Укрвакцины от должности.

В октябре прошлого года прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего гендиректора госпредприятия “Укрвакцина“ по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Тогда экс-гендиректору “Укрвакцины“ сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн грн в апреле 2018 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram