Обыски в институте им. Шалимова: У врача изъяли почти миллион долларов

Трансплантолог не гнушался вымогать взятки с больных людей.

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В результате обысков у заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова изъяли примерно миллион долларов наличных, ему объявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец

“840 тысяч долларов США были изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США“, - отметили в прокуратуре.

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Врачу уже вручили уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере). Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.

Врачу уже вручили уведомление о подозрении facebook.com/Надія Максимець

Как сообщалось 17 сентября, врачам Института рака объявили о подозрении из-за взяток.

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