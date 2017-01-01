Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Обыски в институте им. Шалимова: У врача изъяли почти миллион долларов

Комментариев: 0
Трансплантолог не гнушался вымогать взятки с больных людей.
Часть денег взяточник хранил в банковской ячейке
Часть денег взяточник хранил в банковской ячейке
facebook.com/Надія Максимець

Читай также: Сдал взяточника - получил деньги. Борьба с коррупцией по-новому

В результате обысков у заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова изъяли примерно миллион долларов наличных, ему объявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец

“840 тысяч долларов США были изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США“, - отметили в прокуратуре.

Читай также: Трансплантацию органов будут проводить в четырех больницах Украины – Супрун

Врачу уже вручили уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере). Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.

Врачу уже вручили уведомление о подозрении
Врачу уже вручили уведомление о подозрении
facebook.com/Надія Максимець

Как сообщалось 17 сентября, врачам Института рака объявили о подозрении из-за взяток.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: взятка, врач, трансплантация, МОЗ, коррупция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь