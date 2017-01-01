Синоптики предупредили о снижении температуры

Осень разгулялась не на шутку. Синоптики сообщили о снижении температуры.

В Украине существенно похолодает. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

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На западе страны сегодня преимущественно холодно. Местами вероятны кратковременные и обильные дожди. Воздух прогреется от +7…+11 градусов по Цельсию.

На востоке страны достаточно солнечно, но холодно. В Сумах и области вероятны осадки в виде дождя. На термометре +8…+13 градусов по Цельсию.

Южным областям сегодня обещают облачность с прояснениями. Температура воздуха от +12 до +15 градусов по Цельсию.

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На севере Украины сегодня вероятны осадки в виде кратковременного дождя. Температура воздуха значительно снизится. 6 октября обещают всего +9…+11 градусов.

В Центральной Украине сегодня вероятны осенние ливни. Местами будет облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +12 градусов.

В столице сегодня вероятны осенние ливни. Воздух прогреется от +8 до +10 градусов по Цельсию.

Напомним, по Львову прокатился мощный ураган. Штормовое предупреждение во Львове синоптики объявили и на 1 октября.

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