Под Киевом за секунду до приближения поезда девушка забрала с рельсов щенка

У животного сильно повреждена лапа.

В поселке Коцюбинское Киевской области девушка вытащила с железнодорожных рельсов щенка за несколько секунд до приближения поезда. У него сильно повреждена лапа, но есть шанс ее спасти.

Об этом сообщает Зоря Приирпенья.

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“Она переходила железнодорожные пути в Коцюбинском и увидела щенка. Несчастное животное находилось на рельсах, громко скулило и не могло самостоятельно полноценно передвигаться“, - говорится в сообщении.

Девушка вытащила щенка из опасного места за несколько секунд до приближения поезда.

У него обнаружили тяжелую травму лапы. Вероятно, зацепил поезд, следовавший раньше. Поэтому после этого животное не могло самостоятельно покинуть железнодорожный путь.

Щенка госпитализировали в клинику “Рыжий кот“. На травмированной лапе наблюдается некроз тканей. Но есть шанс ее спасти. Неравнодушные люди перечисляют средства на лечение.

zora-irpin.info

Как сообщалось в июле 2018, в США засняли, как полицейский чудом успел спасти человека от наезда поезда.

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