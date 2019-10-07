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Под Киевом за секунду до приближения поезда девушка забрала с рельсов щенка

Комментариев: 1
У животного сильно повреждена лапа.
Щенка госпитализировали в клинику "Рыжий кот"
Щенка госпитализировали в клинику "Рыжий кот"
zora-irpin.info

В поселке Коцюбинское Киевской области девушка  вытащила с железнодорожных рельсов щенка за несколько секунд до приближения поезда. У него сильно повреждена лапа, но есть шанс ее спасти.

Об этом сообщает Зоря Приирпенья.

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“Она переходила железнодорожные пути в Коцюбинском и увидела щенка. Несчастное животное находилось на рельсах, громко скулило и не могло самостоятельно полноценно передвигаться“, - говорится в сообщении.

Девушка вытащила щенка из опасного места за несколько секунд до приближения поезда.

У него обнаружили тяжелую травму лапы. Вероятно, зацепил поезд, следовавший раньше. Поэтому после этого животное не могло самостоятельно покинуть железнодорожный путь.

Щенка госпитализировали в клинику “Рыжий кот“. На травмированной лапе наблюдается некроз тканей. Но есть шанс ее спасти. Неравнодушные люди перечисляют средства на лечение.

zora-irpin.info

Как сообщалось в июле 2018, в США засняли, как полицейский чудом успел спасти человека от наезда поезда.

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Теги: собака, щенок, животное, Киевская область
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Комментариев (1)
SEMPENTY    07.10.2019, 09:13
Оценка:  +1
SEMPENTY
Достойный поступок....
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