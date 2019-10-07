Под Киевом за секунду до приближения поезда девушка забрала с рельсов щенка
В поселке Коцюбинское Киевской области девушка вытащила с железнодорожных рельсов щенка за несколько секунд до приближения поезда. У него сильно повреждена лапа, но есть шанс ее спасти.
Об этом сообщает Зоря Приирпенья.
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“Она переходила железнодорожные пути в Коцюбинском и увидела щенка. Несчастное животное находилось на рельсах, громко скулило и не могло самостоятельно полноценно передвигаться“, - говорится в сообщении.
Девушка вытащила щенка из опасного места за несколько секунд до приближения поезда.
У него обнаружили тяжелую травму лапы. Вероятно, зацепил поезд, следовавший раньше. Поэтому после этого животное не могло самостоятельно покинуть железнодорожный путь.
Щенка госпитализировали в клинику “Рыжий кот“. На травмированной лапе наблюдается некроз тканей. Но есть шанс ее спасти. Неравнодушные люди перечисляют средства на лечение.
Как сообщалось в июле 2018, в США засняли, как полицейский чудом успел спасти человека от наезда поезда.
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