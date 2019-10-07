Прокуратура расследует выдворение Саакашвили в феврале 2018 года

Проверить обстоятельства своей депортации попросил сам экс-губернатор Одесской области.

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Главная военная прокуратура проведет расследование обстоятельств выдворения из Украины экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в феврале 2018 года. Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба прокуратуры.

Как указано в сообщении, заявление в прокуратуру написал сам Саакашвили:

(Подано – ред.) заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и его незаконном перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявлению открыто уголовное производство, - говорится в сообщении.

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Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, сославшись на якобы недостоверные данные, которые экс-президент Грузии предоставил при получении украинского гражданства. В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, после чего его экстрадировали в Польшу - страну, из которой Саакашвили в последний раз въезжал в Украину.

29 мая 2019 года экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину. До этого президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

Напомним, Саакашвили пообещал отправиться в Грузию, чтобы устроить там новую революцию.

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