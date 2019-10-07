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Под Одессой сгорела яхта нардепа

Комментариев: 1
Соцсети сообщают о пожаре на яхте местного депутата.
Яхта депутата
Яхта депутата
Мария Трофон

Сегодня ночью на причале в селе Бурлачья Балка Одесской области горела яхта депутата Таировской объединенной территориальной общины Всеволода Шаевського. 

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Об этом сообщила Мария Трофон на своей странице в Facebook, а также пресс-служба ГСЧС Одесской области.

Сначала о пожаре на яхте местного депутата сообщила Мария Трофон.

После сегодняшних (воскресных - ред.) сборов в Сухом Лимане сгорела яхта депутата Таировского ОТГ Шаевського В.М, - сообщила она.

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Позже информацию подтвердили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

В ведомстве сообщили, что в воскресенье вечером на причале в с. Бурлачья Балка горел частный парусный катер. Между тем, владельца не называют.

Сообщение о пожаре на яхте в службу спасения поступило 6 октября в 23:13. Уже в 23:56 огонь на площади 30 кв. м ликвидировали.

Яхта депутата сгорела
Яхта депутата сгорела
Мария Трофон

Причины пока не установлены, погибших и пострадавших нет. Сумма убытков уточняется.

Напомним, задолжавший алименты отец лишился имущества. Бывший владелец яхты задолжал сыну более 123 тысяч гривен алиментов.

 

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Теги: яхта, пожар, Одесская область, депутат
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Комментариев (1)
SEMPENTY    07.10.2019, 14:39
Оценка:  +2
SEMPENTY
Подумаешь событие... он себе на десять таких наворует.
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