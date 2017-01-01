Из-за действий руководства КП возникла реальная угроза функционированию метрополитена.

Для метрополитена Днепра закупили некачественного оборудования на почти 2,5 млн грн - СБУ

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Для метрополитена Днепра закупили некачественного оборудования на почти 2,5 млн грн - СБУ

СБУ разоблачила руководство коммунального предприятия “Днепровский метрополитен“ на закупке некачественного оборудования, которое поставило под угрозу работу объекта критической инфраструктуры и жизни людей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце 2017 чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудование времен СССР, под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле стоимость закупленного “металлолома“ была максимум 100 тыс. гривен“, - говорится в сообщении.

Проведенная судебная экспертиза установила, что в результате противоправной сделки коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 млн гривен. По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров.

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Сейчас руководителю КП “Днепропетровский метрополитен“ и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось 24 июля, Укрзализныця закупила стаканы по две тысячи гривен.

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