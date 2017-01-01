"Бухгалтерия" ПР и "бриллиантовые прокуроры": Рябошапка взял себе нового зама

До последнего времени Трепак работал доцентом кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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Генпрокурор Руслан Рябошапка 8 октября подписал приказ о назначении Виктора трепака заместителем Генерального прокурора. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Виктор Трепак, по данным ведомства, в 1997 окончил Львовский госуниверситет имени Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "правоведение".

С 2000 года был призван на военную службу в органы СБУ, проходил ее на оперативных и руководящих должностях. В 2015-2016 годах Трепак занимал должность первого замглавы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией Центрального управления СБУ.

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С июля 2016 года по 31 августа 2018 года работал профессором кафедры Национальной академии СБУ, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 - доцентом кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Кандидат юридических наук. Участник боевых действий на Востоке Украины. Что интересно, 28 мая 2016 года именно Трепак передал в НАБУ материалы из "черной бухгалтерии" Партии регионов. Известен он и участием в деле "бриллиантовых прокуроров"

Перед выборами кандидатуру Виктора Трепака на должность главы СБУ продвигал Анатолий Гриценко. Тогда ее раскритиковали журналисты, которые считают биографию генерал-майора достаточно подозрительной.

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