Юлия Мендель снова отличилась скандальным заявлением

Пресс-секретарь Зеленского снова в центре внимания.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова отличилась скандальным заявление. В этот раз она заявила, что не боится увольнения и даже может претендовать на должность секретаря СНБО после скандала с журналистом Радио Свобода Сергеем Андрушко.

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Об этом Мендель заявила во время общения с Катей Осадчей для программы “Светская жизнь”.

Мендель отметила, что является востребованным специалистом и легко найдет работу в случае увольнения из Офиса президента.

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Пресс-секретарь президента неуместно пошутила, комментируя инцидент с журналистом Андрушко, которого она толкнула. Мендель отметила, что после такой защиты со стороны президента она может претендовать на пост главы СНБО.

При этом она отметила, что это Андрушко нападал на Зеленского, а она действовала по ситуации.

Напомним, Мендель опять попала под шквал критики пользователей Сети. Пресс-секретарь президента Украины "множит на ноль" работу в рамках кампании украинского МИД #CorrectUA - KyivNotKiev.

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