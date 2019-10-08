Под Черкассами загадочно погиб сотрудник военкомата
В селе Свидовок Черкасской области утром в понедельник, 7 октября, было обнаружено тело сотрудника военного комиссариата с ножевым ранением в грудь.
Об этом сообщает УНН.
Как отмечается, тело мужчины 1987 года рождения было найдено в автомобиле Chrysler на иностранном регистрации, неподалеку от насосной станции.
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На теле обнаружены проникающее ножевое ранение в грудь. Автомобиль имеет механические повреждения в передней части кузова от столкновения с деревом. Начато досудебное расследование по ст. 115 УКУ (умышленное убийство).
Стоит отметить, что ранее на Facebook странице Черкасского областного военкомата сообщалось, что младший лейтенант Эдуард Станчук погиб в ДТП. Позже к посту появилось дополнение о том, что по факту трагедии проводится служебное расследование.
Как сообщалось в ноябре 2018, в Польше убили воевавшего на Донбассе украинца.
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