Под Черкассами загадочно погиб сотрудник военкомата

Тело нашли с ножевым ранением в грудь, а пресс-служба Черкасского областного военкомата утверждала, что мужчина погиб в результате ДТП.

В селе Свидовок Черкасской области утром в понедельник, 7 октября, было обнаружено тело сотрудника военного комиссариата с ножевым ранением в грудь.

Об этом сообщает УНН.

Как отмечается, тело мужчины 1987 года рождения было найдено в автомобиле Chrysler на иностранном регистрации, неподалеку от насосной станции.

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На теле обнаружены проникающее ножевое ранение в грудь. Автомобиль имеет механические повреждения в передней части кузова от столкновения с деревом. Начато досудебное расследование по ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

Стоит отметить, что ранее на Facebook странице Черкасского областного военкомата сообщалось, что младший лейтенант Эдуард Станчук погиб в ДТП. Позже к посту появилось дополнение о том, что по факту трагедии проводится служебное расследование.

По факту трагедии проводится служебное расследование facebook.com/Черкаський-обласний-військовий-комісаріат

Как сообщалось в ноябре 2018, в Польше убили воевавшего на Донбассе украинца.

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