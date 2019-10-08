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"Это единственный путь": В НАТО поддержали "формулу Штайнмайера"

Комментариев: 9
Представительство миссии в Украине поддерживает любые усилия, направленные на выполнение Минских соглашений.
Винников прокомментировал отношение НАТО к формуле Штайнмайера
Винников прокомментировал отношение НАТО к формуле Штайнмайера
УНИАН

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В представительстве НАТО в Украине поддержали усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведением войск и согласование "формулы Штайнмайера". Об этом заявил глава представительства Александр Винников, передает Hromadske.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе", - отметил он.

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"Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - сказал Винников.

В НАТО также призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства", - подчеркнул он.

 

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Теги: НАТО, формула Штайнмайера, Украина, РФ, Донбасс
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Комментариев (9)
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Хулиганка*    08.10.2019, 16:15
Оценка:  +2
Хулиганка*
зрада???
Vasya_iz_Ivanovo    08.10.2019, 16:09
Оценка:  +4
Vasya_iz_Ivanovo
Так че, выходит Путин и Нату купил?
Peyot    08.10.2019, 15:59
Оценка:  -3
Peyot
Как же зеленым предателям хочеться поскрее выполнить заказ кремля!!! Нахер идите со своими штанмаерами не будет этого в Украине!!!!
Аккуратный    08.10.2019, 16:08
Оценка:  +4
Аккуратный
Порохоскот Peyot, ты уже и НАТО в зеленые предатели записал
Vasya_iz_Ivanovo    08.10.2019, 16:13
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Ничего, общими усилиями намылим Украинским нацикам шею - ЛДНР, Россия, Трамп, вот теперь и Ната, неужели не совладаем. Да забыл упомянут о мелочевке - Абсолютное большинство Украинского народа, см. итоги выборов.
dukeOd    08.10.2019, 15:55
Оценка:  +3
dukeOd
НАТА за ,а свидомо -шоколадные рагули проты
Вот так поворот...
Vasya_iz_Ivanovo    08.10.2019, 15:48
Оценка:  +3
Vasya_iz_Ivanovo
От куда свидомому податься?
КимЧенПых    08.10.2019, 15:45
Оценка:  +3
КимЧенПых
по уставу НАТО. не принимаются страны со спорными территориями. (Турция - исключение, т.к. 5 армия мира по боеспособности). короче пока не разрешим конфликт будет у нас НАТО неть!
T-REX2    08.10.2019, 15:45
Оценка:  0
T-REX2
Ну все,НАТО-ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ !
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