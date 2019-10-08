"Это единственный путь": В НАТО поддержали "формулу Штайнмайера"

Представительство миссии в Украине поддерживает любые усилия, направленные на выполнение Минских соглашений.

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В представительстве НАТО в Украине поддержали усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведением войск и согласование "формулы Штайнмайера". Об этом заявил глава представительства Александр Винников, передает Hromadske.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе", - отметил он.

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"Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - сказал Винников.

В НАТО также призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства", - подчеркнул он.

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