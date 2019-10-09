Пьяный рентгенолог перепутал голову и ноги ребенка

Нетрезвый лаборант хотел сделать рентген ноги мальчику с травмой головы.

Мать засняла на видео ее общение с сотрудником больницы скриншот видео

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В Ровенской области на нетрезвого рентгенолога пожаловалась мать 7-летнего мальчика, у которого медики подозревали черепно-мозговую травму.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Второклассник в школе ударился головой об парту, а уже дома почувствовал себя плохо. Его на “скорой“ доставили в райбольницу и направили в рентген-кабинет.

То, что происходило в больнице мать школьника сняла на видео. Отмечается, что лаборант взялся делать мальчику рентген ноги вместо головы. Возмущенная женщина забрала ребенка от медика.

"Он мне мог просто покалечить ребенка – и все. Он его ставил и так шатался. Он мог упасть на ребенка", – считает она.

Руководитель рентген-лаборанта Николай Герасимчук признает, что что-то могло случиться.

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"Слышал, что немножко был неадекватен", – сказал он. Самого лаборанта журналисты на работе не застали – он работает ургентно, то есть приезжает по первому вызову. Так было и в день, когда в больницу доставили мальчика. Заместитель главного врача Радивиловской районной больницы Оксана Бадиляка подчиненного не осуждает.

"Это очень хороший наш работник, который выполняет работу удовлетворительно, хорошо несет свою службу", – отметила она. По ее словам, за 25 лет ни одного замечания к лаборанту не было, но сейчас начали расследование.

Как сообщалось, в июне 2018 в Черкасской области избили врача скорой помощи.

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