Глава Харьковской ОГА Светличная претендует на должность в СНБО

Декларация Светличной, поданная как от кандидата на должность в СНБО, опубликована на сайте НАПК.

Читай также: “Подыгрывание врагу“: СНБО недоволен хаосом в заявлениях топ-чиновников

Глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная подала декларацию о доходах за 2018 год в качестве претендента на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Ее декларация опубликована на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ней говорится, что Светличная “является претендентом на должность заместителя секретаря СНБО“. Сама чиновница еще не комментировала свои карьерные стремления.

Как сообщалось, конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы выбрала Юлию Светличную председателем Харьковской облгосадминистрации в октябре 2016 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram