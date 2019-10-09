“Книги, которые говорят”: Первая леди озвучила японские сказки

Жена президента приняла участие в волонтерском проекте.

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в волонтерском проекте “Книги, которые говорят”. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Известно, что Елена Зеленская озвучила две японские сказки. Жена президента подарила свой голос двум японским сказкам: “Момотаро” та “Две лягушки”.

Уже в течение 4 лет в рамках инициативы #Книгищоговорять волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. Сегодня я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: “Момотаро” и “Две лягушки”. Около 60-80% детей в Украине имеют особенности зрения. Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьную литературу и чувствовали себя включенными в образовательный процесс, - написала Елена Зеленская.

Первая леди сопроводила фотографией творческого процесса. Она выбрала себе образ в стиле total black look.

Напомним, Елена Зеленская запустила проект украиноязычных аудиогидов в музеях мира. В скором времени украинские туристы, посещая зарубежные музеи, смогут слушать экскурсии на родном языке.

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