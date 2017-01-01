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Зеленский рассказал, когда появится дата следующего обмена пленными

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Украина подготовила сразу два варианта для обмена, но Россия пока молчит.
Зеленский рассказал, когда появится дата следующего обмена пленными
Зеленский рассказал, когда появится дата следующего обмена пленными
president.gov.ua

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Дата нового обмена пленными между Украиной и РФ станет известна после саммита в “нормандском формате“. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в комментарии журналисту проекта “Крым.Реалии“.

По словам президента, украинская сторона подготовила две позиции по поводу обмена, но сейчас общения с Россией по этому вопросу нет.

Именно на нормандском формате, были договоренности, поднимется самый главный вопрос - это обмен людей. Речь идет о двух обменах: наши люди есть как на территории России, так и на оккупированных территориях, - заявил глава государства.

Напомним, президент Зеленский заявил, что аналога “формулы Щтайнмайера“ для Крыма нет.

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Теги: Владимир Зеленский, обмен пленными, нормандская встреча
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