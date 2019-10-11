"Правильно сделали" – Зеленский о бойкоте ПАСЕ

Но как долго следует продолжать бойкот одной из главных организаций Европы, пока не решено.

Читай также: Сенцов отругал ПАСЕ за возвращение России

Решение бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятое украинской делегацией, было правильным шагом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября, пишет “ГОРДОН“.

Тем не менее, пока нет окончательного решения о том, следует ли украинской делегации принимать участие в заседаниях ПАСЕ в дальнейшем:

Я считаю, что они правильно сделали – таково мое отношение. Но мы понимаем, что Совет Европы – это площадка, где обсуждаются очень важные международные отношения. Сейчас, как я знаю, формируется другой состав этой делегации, а будет ли этот состав принимать участие в ближайшее время, я пока не могу сказать, мы еще будем обсуждать этот вопрос, – заявил президент.

Напомним, 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ заявила о своем отказе от участия в ближайшей сессии организации в знак протеста против возвращения полномочий российской делегации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.