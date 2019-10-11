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"Правильно сделали" – Зеленский о бойкоте ПАСЕ

Комментариев: 3
Но как долго следует продолжать бойкот одной из главных организаций Европы, пока не решено.
Решение бойкотировать ПАСЕ было правильным - Зеленский
Решение бойкотировать ПАСЕ было правильным - Зеленский
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Решение бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятое украинской делегацией, было правильным шагом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября, пишет “ГОРДОН“.

Тем не менее, пока нет окончательного решения о том, следует ли украинской делегации принимать участие в заседаниях ПАСЕ в дальнейшем:

Я считаю, что они правильно сделали – таково мое отношение. Но мы понимаем, что Совет Европы – это площадка, где обсуждаются очень важные международные отношения. Сейчас, как я знаю, формируется другой состав этой делегации, а будет ли этот состав принимать участие в ближайшее время, я пока не могу сказать, мы еще будем обсуждать этот вопрос, – заявил президент.

Напомним, 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ заявила о своем отказе от участия в ближайшей сессии организации в знак протеста против возвращения полномочий российской делегации.

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Теги: Владимир Зеленский, ПАСЕ, бойкот
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Комментариев (3)
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Гопак_и_Гамак    11.10.2019, 11:32
Оценка:  0
Гопак_и_Гамак
"Они смеются над нами? Значит, всё правильно делаем!" - как это знакомо! Ничего не изменилось!
VSHIVANKA    11.10.2019, 11:26
Оценка:  +2
VSHIVANKA
НАПУГАЛИ ЕЖА ГОЛОЙ ЖОПОЙ....)))
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....
Media-sapiens    11.10.2019, 11:25
Оценка:  0
Media-sapiens
Назло кондуктору...
И нах...ра даже в этом подражать коварному Мордору?
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