Министр Милованов проводит прием граждан в Facebook

Милованов решил стать ближе к народу.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов проводит прием граждан в социальной сети. Об этом сам чиновник написал на своей личной странице в Facebook.

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Министр сообщил, что человек из правительства должен проводит приемы граждан. Он это будет делать сегодня на протяжении всего дня.

Министр должен проводить прием граждан. Сделаем это здесь. В течение дня пишите вопросы, я буду отвечать, - написал Милованов.

Интересно, что первым вопросом к министру был вопрос “Как жизнь?”. На него Милованов ответил с юмором. Он написал, что жизнь у него лучше, чем в Киевской школе экономики.

Две причины. Не нужно постоянно летать в США и обратно. Поэтому исчез хронический джет лег. Также намного больше ресурсов. То есть не нужно их искать, а можно сфокусироваться на работе. Теперь я понял, насколько больше можно было бы сделать в школе с образованием и исследованиями, если бы в школы была финансовая поддержка, - написал министр.

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Комментаторы также интересуются, будет ли сокращение госрасходов хотя бы до 40% от ВВП, есть ли у министра команда консультантов и снимут ли мораторий на продажу земли.

Напомним, министр Милованов признался, что не читает книги. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что не читает книги, потому что ему скучно.

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