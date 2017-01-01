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Зеленский с женой возложили цветы к Стене памяти

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Также президент сегодня полетит в Донецкую область.
Зеленский с супругой поставили лампадки к Стене памяти павших
Зеленский с супругой поставили лампадки к Стене памяти павших
president.gov.ua

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину, сообщает официальный сайт президента.

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Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.

Также сегодня Президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что Елена Зеленская будет продвигать проекты по улучшению питания в школах.

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Теги: Зеленский, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, День защитника
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