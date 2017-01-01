Зеленский с женой возложили цветы к Стене памяти
Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину, сообщает официальный сайт президента.
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Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.
Также сегодня Президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.
Напомним, ранее сообщалось, что Елена Зеленская будет продвигать проекты по улучшению питания в школах.
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