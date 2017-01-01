“Бабье лето” в разгаре: чем порадует погода 15 октября

Сегодня в Украине будет тепло и солнечно.

По всей территории Украины сегодня, 15 октября, будет солнечно и тепло. Осадков синоптики сегодня не обещают. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читай также: Погода на неделю: в Украине "бабье лето"

На западе страны солнечно и тепло. Воздух прогреется в пределах +21…+24 градуса по Цельсию.

Тем временем на востоке Украины ситуация практически одинаковая. На улице +19…+22 градуса.

Южным регионам также обещают теплую солнечную погоду. Сегодня на термометре +17…+23 градуса по Цельсию.

Читай также: Тепло и сухо: Какой будет погода в Украине 13 октября

На севере страны без осадков. Синоптики обещают яркое продолжение “бабьего лета”. Температура воздуха от +19 до +23 градусов.

В Центральной Украине сегодня тепло и солнечно. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +23 градуса по Цельсию.

В столице без осадков. Воздух прогреется в пределах +21…+23 градусов по Цельсию.

Напомним, в Киеве объявили штормовое предупреждение.В столице объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. До конца дня ожидаются порывы 15-18 м/с.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram