Под Киевом из отделения полиции сбежал грабитель

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения беглеца просят обращаться по телефону "102".

В городе Фастов Киевской области из местного отделения полиции сбежал задержанный за грабеж мужчина.

Об этом сообщает в паблике “Киев Оперативный“.

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“В 22:00 из помещения Фастовского отделения полиции сбежал задержанный за грабеж Смолинский Николай Владимирович, 1992 года рождения. Он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, но что-то пошло не так...“ – говорится в сообщении.

Как сообщалось 23 сентября, из колонии в Николаевской области сбежал убийца.

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