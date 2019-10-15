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Под Киевом из отделения полиции сбежал грабитель

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Граждан, владеющих информацией о месте нахождения беглеца просят обращаться по телефону "102".
Побег произошел в Фастове
Побег произошел в Фастове
facebook.com/KyivOperativ/

В городе Фастов Киевской области из местного отделения полиции сбежал задержанный за грабеж мужчина.

Об этом сообщает в паблике “Киев Оперативный“.

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“В 22:00 из помещения Фастовского отделения полиции сбежал задержанный за грабеж Смолинский Николай Владимирович, 1992 года рождения. Он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, но что-то пошло не так...“ – говорится в сообщении.

Как сообщалось 23 сентября, из колонии в Николаевской области сбежал убийца.

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Теги: грабеж, побег, Киевская область
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Комментариев (1)
Olena-    15.10.2019, 10:18
Оценка:  0
Olena-
https://www.youtube.com/watch?v=R xzVNfATAQI
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