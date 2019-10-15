Под Харьковом мужчина пытался отрезать половой орган насильнику своей жены
Под Харьковом мужчина, возвращаясь домой, увидел, что его жену насилует неизвестный. Схватив нож, муж пошел защищать жену. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.
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Полицейские установили, что потерпевшая находилась в кафе недалеко от дома. Заявительница вместе с мужем отдыхали в компании друзей. Около 1:00 женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. У дома ее догнал неизвестный, с применением физического насилия вступил с ней в половую связь.
Муж, услышав крики женщины о помощи, накинулся на насильника с ножом. Он нанес злоумышленнику несколько ударов в область паха. После этого мужчина сбежал в места преступления.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту изнасилования. 25-летнего насильника госпитализировали, а после лечения ему предъявят обвинение в изнасиловании.
Также возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. 27-летнего мужа потерпевшей задержали.
Напомним, в Броварах насильник три дня держал в плену женщину с инвалидностью. У пострадавшей перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
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Хотя звучит стремно, под Харьковом (читай какое-то село?), бухач ночной в наливайке, жена ушла не сообщив мужу, муж при этом слышал крики жены, и успел за ножем сбегать, пока тот насиловал что ли? Типо подожди, я сейчас кабанчиком, похоже на разборки алкашей