Под Харьковом мужчина пытался отрезать половой орган насильнику своей жены

Насильник госпитализирован, мужчина арестован.

Под Харьковом мужчина, возвращаясь домой, увидел, что его жену насилует неизвестный. Схватив нож, муж пошел защищать жену. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

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Полицейские установили, что потерпевшая находилась в кафе недалеко от дома. Заявительница вместе с мужем отдыхали в компании друзей. Около 1:00 женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. У дома ее догнал неизвестный, с применением физического насилия вступил с ней в половую связь.

Муж, услышав крики женщины о помощи, накинулся на насильника с ножом. Он нанес злоумышленнику несколько ударов в область паха. После этого мужчина сбежал в места преступления.

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Полиция возбудила уголовное дело по факту изнасилования. 25-летнего насильника госпитализировали, а после лечения ему предъявят обвинение в изнасиловании.

Также возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. 27-летнего мужа потерпевшей задержали.

Напомним, в Броварах насильник три дня держал в плену женщину с инвалидностью. У пострадавшей перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

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