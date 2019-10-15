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Под Харьковом мужчина пытался отрезать половой орган насильнику своей жены

Комментариев: 5
Насильник госпитализирован, мужчина арестован.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

Под Харьковом мужчина, возвращаясь домой, увидел, что его жену насилует неизвестный. Схватив нож, муж пошел защищать жену. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

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Полицейские установили, что потерпевшая находилась в кафе недалеко от дома. Заявительница вместе с мужем отдыхали в компании друзей. Около 1:00 женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. У дома ее догнал неизвестный, с применением физического насилия вступил с ней в половую связь.

Муж, услышав крики женщины о помощи, накинулся на насильника с ножом. Он нанес злоумышленнику несколько ударов в область паха. После этого мужчина сбежал в места преступления.

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Полиция возбудила уголовное дело по факту изнасилования. 25-летнего насильника госпитализировали, а после лечения ему предъявят обвинение в изнасиловании.

Также возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. 27-летнего мужа потерпевшей задержали.

Напомним, в Броварах насильник три дня держал в плену женщину с инвалидностью. У пострадавшей перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

 

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Теги: изнасилование, насильник, муж, жена
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Комментариев (5)
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Miha_89    15.10.2019, 11:04
Оценка:  +2
Miha_89
Категорически осуждаю. Почему не отрезал?
Хотя звучит стремно, под Харьковом (читай какое-то село?), бухач ночной в наливайке, жена ушла не сообщив мужу, муж при этом слышал крики жены, и успел за ножем сбегать, пока тот насиловал что ли? Типо подожди, я сейчас кабанчиком, похоже на разборки алкашей
Зорян_и_Шкиряк    15.10.2019, 10:55
Оценка:  +6
Зорян_и_Шкиряк
Было бы кстати неплохо, за изнасилование ампутировать член. На самом деле! Пусть потом всю жизнь по-женски в туалет ходит! Отличное наказание! Хуже тюрьмы!
alexis92    15.10.2019, 11:01
Оценка:  +2
alexis92
Хорошо бы было еще ворам руки ампутировать
Зорян_и_Шкиряк    15.10.2019, 11:04
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
За мелкие кражи можно начать с пальцев. Кстати! Депутатам и прочим политическим деятелям можно ампутировать языки!
alexis92    15.10.2019, 10:51
Оценка:  +3
alexis92
Правильно сделал. Если наши правоохранительные органы не могут обеспечить безопасность граждан......
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