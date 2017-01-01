Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Никто из людей не пострадал hk.npu.gov.ua

В Харькове неизвестные обстреляли трамвай и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

“По свидетельствам очевидцев предварительно установлено, что во время движения неизвестные лица со стороны дамбы сделали несколько выстрелов по трамваю и скрылись“, - говорится в сообщении.

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Так, сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в полицию 14 октября, в 19:35. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось 20 августа, в Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами.

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