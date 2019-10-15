Арахамия отдаст СБУ доказательства оплаты митингов против капитуляции

Глава президентской фракции утверждает, что митинги были проплачены.

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Председатель парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия сегодня встретится со следователями Службы безопасности Украины, чтобы передать им информацию о фактах оплаты участия в митингах “Нет капитуляции!“. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, пишет УНН.

У меня были несколько сигналов из моего окружения о том, что некоторые лица предлагают оплату за участие в этих событиях. Я сегодня встречаюсь вечером со следователем СБУ, передам всю информацию. Пусть они делают выводы и расследование, - сказал Арахамия.

Напомним, 14 октября с файерами и дымовыми шашками на Майдане в Киеве также состоялось вече, впоследствии активисты переместились под ОПУ.

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