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Арахамия отдаст СБУ доказательства оплаты митингов против капитуляции

Комментариев: 8
Глава президентской фракции утверждает, что митинги были проплачены.
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
facebook Слуги народа

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Председатель парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия сегодня встретится со следователями Службы безопасности Украины, чтобы передать им информацию о фактах оплаты участия в митингах “Нет капитуляции!“. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, пишет УНН.

У меня были несколько сигналов из моего окружения о том, что некоторые лица предлагают оплату за участие в этих событиях. Я сегодня встречаюсь вечером со следователем СБУ, передам всю информацию. Пусть они делают выводы и расследование, - сказал Арахамия.

Напомним, 14 октября с файерами и дымовыми шашками на Майдане в Киеве также состоялось вече, впоследствии активисты переместились под ОПУ.

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Теги: Давид Арахамия, СБУ, митинги в киеве
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Комментариев (8)
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WTF2_сосет_хyй    15.10.2019, 14:14
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
че развонялись, срaгули? вас кинули?))))))))
Андрей_и_Богдан    15.10.2019, 14:07
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
То что Арахамия "передаст" и так ясно Но чтоб не отличать информацию от доказательства, наверное так "путать" выгодно...
Асадабад-334    15.10.2019, 14:03
Оценка:  -1
Асадабад-334
чума антиукраїська
Асадабад-334    15.10.2019, 14:04
Оценка:  -1
Асадабад-334
"антиукраїнська"
Olena-    15.10.2019, 13:50
Оценка:  0
Olena-
https://www.youtube.com/watch?v=R xzVNfATAQI
Афганец    15.10.2019, 13:47
Оценка:  +3
Афганец
Проплачены?!! Не может быть!
А Давиду подарите бритву и пусть побреется!
PINKIPAU    15.10.2019, 13:45
Оценка:  +2
PINKIPAU
Бред(((((.
WTF2_сосет_хyй    15.10.2019, 14:13
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
тебя кинули?)))))
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