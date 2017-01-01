Украина стала быстрее выполнять решения ЕСПЧ - Лещина

Украина улучшила производительность по выполнению решений Европейского суда по правам человека.

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Украина улучшила производительность по выполнению решений Европейского суда по правам человека. Об этом рассказал замминистра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, передает УНН.

"В процентном измерении достаточно трудно сосчитать. Но в 2016 году, когда я был назначен на должность, комитетом министров Совета Европы было зарегистрировано 1200 решений как выполненных на тот момент", - отметил он.

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"До 2016 года комитет министров снял с контроля, то есть признал выполненными, 102-109 решений. Сейчас, на сегодня, с 2016 года было снято 740 решений с контроля, пока у нас 400 или 300 решений, которые все еще находятся на контроле", - добавил Лещина.

"Мы в 3 или 4 раза уменьшили количество решений, которые находились на контроле в комитете министров Совета Европы", - подчеркнул он. По его словам, это не означает, что "мы выполняем все решения".

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"На самом деле это очень сложный процесс. Но каким-то образом он быстрее начинает двигаться в направлении, надеюсь, момента, когда у нас будет всего 100 дел на условном контроле", - добавил замминистра.

Напомним, ранее в Совете Европы раскритиковали проект судебной реформы в Украине.

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