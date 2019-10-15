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Половина украинцев за переход русскоязычных школ на украинский язык

Комментариев: 2
Мнение украинцев разделилось, но относительное большинство все же поддерживает такое решение.
Относительное большинство украинцев поддерживают украинизацию школ
Относительное большинство украинцев поддерживают украинизацию школ
rbc.ua

Почти половина украинцев (49%) одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованные во вторник, 15 октября.

В то же время 47% респондентов в той или иной степени не одобряют решение о переходе школ на государственный язык.

КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9-11 октября 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,0%.

Как известно, 16 июля в Украине вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Напомним, в начале октября министр образования Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы в стране перейдут на украинский язык обучения. 

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Теги: образование, соцопросы, Языковой вопрос, школы, опрос, украинский язык, минобразования
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    15.10.2019, 20:12
Оценка:  -2
bertal
И что дальше? посрать на мнение 50%???? Смешно. "Семимильными шагами идем" к прекращению войны на Донбассе. Очередной вброс для жителей Луганска и Донецка- хотят ли они учить украинский, если они русские(русскоязычные) на 99% и на их мнение Киеву наплевать?
Ponadyser    15.10.2019, 19:39
Оценка:  0
Ponadyser
А вторая половина против?
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