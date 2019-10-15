Половина украинцев за переход русскоязычных школ на украинский язык

Мнение украинцев разделилось, но относительное большинство все же поддерживает такое решение.

Почти половина украинцев (49%) одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованные во вторник, 15 октября.

В то же время 47% респондентов в той или иной степени не одобряют решение о переходе школ на государственный язык.

КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9-11 октября 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,0%.

Как известно, 16 июля в Украине вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Напомним, в начале октября министр образования Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы в стране перейдут на украинский язык обучения.

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