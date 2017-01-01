Много тепла и солнца: синоптики порадовали прогнозом

Погода 16 октября порадует каждого.

Сегодня в Украине будет солнечно и тепло. Об этом пообещали в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня будет много солнца и тепла. Воздух прогреется от +19 до +24 градусов.

На востоке ситуация практически идентичная. На улице +18…+22 градуса по Цельсию.

Южным регионам также погода подготовила приятный сюрприз. На протяжении дня будет солнечно и без осадков. На термометре +19…+23 градуса по Цельсию.

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На севере страны синоптики обещают сухой и очень теплый день. Температура воздуха от +19 до +22 градусов.

В Центральной Украине 16 октября продолжается “бабье лето”. Синоптики обещают +19…+22 градуса по Цельсию.

В столице сегодня тепло и солнечно. Воздух прогреется в пределах +20…+22 градусов по Цельсию.

Напомним, в Киеве в один день были побиты два температурных рекорда. В воскресенье в столице зафиксировали самую высокую среднесуточную температуру, а также самый высокий показатель температуры.

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