Зеленский едет с официальным визитом в Латвию

Зеленский поедет в страну с женой.

Сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Латвию.

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Об этом сообщили в канцелярии президента Латвии.

Известно, что визит начнется в 10:30 в Рижском замке. Зеленского будет сопровождать его жена Елена Зеленская.

Президенты Украины и Латвии планируют обсуждать двусторонние отношения, отношения между Украиной и Европейским союзом и так называемую “Инициативу трех морей”.

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Также сообщается, что в рамках визита Зеленский должен встретиться со спикером Сейма Латвии и премьер-министром страны.

Новость о визите Зеленского с женой в Латвию также подтвердила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. От подробных комментариев Мендель отказалась.

Напомним, Зеленский изменил состав СНБО после отставки Данилюка. Президент ввел в состав СНБО двоих человек и утвердил в составе Совбеза еще одного.

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