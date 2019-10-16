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Зеленский едет с официальным визитом в Латвию

Комментариев: 2
Зеленский поедет в страну с женой.
Зеленский едет в Латвию
Зеленский едет в Латвию
Getty Images

Сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Латвию.

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Об этом сообщили в канцелярии президента Латвии.

Известно, что визит начнется в 10:30 в Рижском замке. Зеленского будет сопровождать его жена Елена Зеленская.

Президенты Украины и Латвии планируют обсуждать двусторонние отношения, отношения между Украиной и Европейским союзом и так называемую “Инициативу трех морей”.

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Также сообщается, что в рамках визита Зеленский должен встретиться со спикером Сейма Латвии и премьер-министром страны.

Новость о визите Зеленского с женой в Латвию также подтвердила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. От подробных комментариев Мендель отказалась.

Напомним, Зеленский изменил состав СНБО после отставки Данилюка. Президент ввел в состав СНБО двоих человек и утвердил в составе Совбеза еще одного.

 

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Теги: Зеленский, Мендель, первая леди, визит Латвия
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    16.10.2019, 10:16
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПОПЛАЧУТСЯ СО ШПРОТАМИ ДРУГ ДРУГУ В ЖИЛЕТКУ НА ЖИЗНЬ ТЯЖЕЛУЮ , 100500 РАЗ ПРОИЗНЕСУТ СЛОВО " РОССИЯ И ПУТИН " , НА ЭТОМ И РАЗОЙДУТСЯ.....))))
Letohradek    16.10.2019, 10:11
Оценка:  -1
Letohradek
Странно, что нет вопросов у его фанатов о том, на какие деньги он туда собрался, да еще и с женой? В бытность Петра Алексеевича, ссученные гниды на говно исходили, прочтя подобные новости ...
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