Зеленский изменил состав СНБО после отставки Данилюка

Президент ввел в состав СНБО двоих человек и утвердил в составе Совбеза еще одного.

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Президент Владимир Зеленский снова изменил состав Совета нацбезопасности и обороны. Об этом говорится в его указе на сайте главы государства.

В частности, он ввел в состав СНБО нового секретаря Совбеза Алексея Данилова, а также Валерия Евдокимова - главу Службы внешней разведки Украины.

Кроме того, Зеленский утвердил в персональном составе СНБО замглавы СБУ Владислава Бухарева и вывел оттуда бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка.

Напомним, ранее Данилюк пообещал доформировать для Зеленского группу, анализирующую РФ. Напомним, 27 сентября Александр Данилюк подтвердил, что подал в отставку. Зеленский уволил его указом от 30 сентября.

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