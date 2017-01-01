Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция понесла потери среди мирных жителей: Обстрелы совершены с территории Сирии

Комментариев: 0
Два мирных жителя были погибли и 12 получили ранения в результате минометного и ракетного обстрела пограничной провинции.
Нападения были направлены против мирных жителей из поселков Таслики и Отлюк
Нападения были направлены против мирных жителей из поселков Таслики и Отлюк
aa.com.tr

В результате минометных обстрелов и ракетных атак пограничной турецкой провинции Мардин с территории Сирии погибли два человека и 12 получили ранения.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

Читай также: ВС РФ заняли сирийский город Манбидж: Еще накануне там была база США

“Два мирных жителя были убиты и 12 получили ранения в результате минометного и ракетного обстрела террористами YPG / PKK из Сирии в приграничных провинциях Турции“, - говорится в сообщении.

В офисе губернатора провинции Мардин сообщили, что нападения были направлены против мирных жителей из поселков Таслики и Отлюк, а также, что пострадавшие проходят лечение в местных больницах.

Турция объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября, объясняя ее борьбой с формированиями курдов, которых она считает террористами.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 15 октября, отверг требование США остановить военную операцию, заявив, что Турция “никогда“ не объявит о прекращении огня и не будет “вести переговоры с террористами“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: Турция, Сирия, США, Россия, война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь