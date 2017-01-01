Турция понесла потери среди мирных жителей: Обстрелы совершены с территории Сирии

Два мирных жителя были погибли и 12 получили ранения в результате минометного и ракетного обстрела пограничной провинции.

Нападения были направлены против мирных жителей из поселков Таслики и Отлюк aa.com.tr

В результате минометных обстрелов и ракетных атак пограничной турецкой провинции Мардин с территории Сирии погибли два человека и 12 получили ранения.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

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“Два мирных жителя были убиты и 12 получили ранения в результате минометного и ракетного обстрела террористами YPG / PKK из Сирии в приграничных провинциях Турции“, - говорится в сообщении.

В офисе губернатора провинции Мардин сообщили, что нападения были направлены против мирных жителей из поселков Таслики и Отлюк, а также, что пострадавшие проходят лечение в местных больницах.

Турция объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября, объясняя ее борьбой с формированиями курдов, которых она считает террористами.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 15 октября, отверг требование США остановить военную операцию, заявив, что Турция “никогда“ не объявит о прекращении огня и не будет “вести переговоры с террористами“.

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